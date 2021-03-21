مليشيا الحوثي تلجأ إلى قطع خدمة الانترنت عن مأرب لإخفاء خسائرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

عاودت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، قطع خدمة الانترنت عن مختلف مناطق محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، ضمن منهجية عزل سير المعارك واحباط تداول صور وفيديوهات تظهر حجم خسائرها.

وذكرت مصادر محلية، أن شركة "يمن نت" المزودة للخدمة والخاعة لسيطرة المليشيا الحوثية عاودت قطع خدمة الانترنت عن المحافظة للمرة الثانية في أقل من اسبوع، واجزاء من المحافظات الشرفية، على خلفية تداول اعلاميين وناشطين بشكل واسع مقاطع فيديو كشفت حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها المليشيا خلال الايام الماضية في عدد من جبهات المحافظة.

مصادر عسكرية مطابقة، أفادت عن تداول عشرات الفيديوهات في مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل، لاحتراق مدرعات وآليات عسكرية للحوثيين واستعادة اخرى، علاوة على جثث العشرات من عناصرها المبعثرة في الشعاب.

ولفتت المصادر الى ان تلك الخسائر الحوثية تلقتها جراء ضربات دقيقة بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية وباسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، مما ضاعفت من خسائر الحوثيين واصاب صفوفها بحالة إرباك وانهيار شديدين