تبادل للقصف المدفعي في الضالع والمليشيا تستهدف منازل المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

تبادلت القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة ثانية، تراشقات نارية خلال الساعات الاخيرة من مساء السبت، في عدد من جبهات الضالع، (جنوبي اليمن).



ووفق مصدر عسكري ميداني، تبادلت القوات الحكومية والمقاومة قصفا مدفعيا وآخر بالاسلحة الرشاشة الثقيلة مع مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا ليلة السبت، في جبهات القطاعات الشمالية والغربية بالمحافظة.

إلى ذلك تواصل المليشيا الحوثية استهداف منازل المواطنين عشوائيا بمختلف الأسلحة المتوسطة في بلدتي المشاريح وقروض الآهلة بالسكان شمال غرب منطقة حجر، وفقا لذات المصدر.

وتلجأ المليشيا الى استهداف المدنيين في مختلف مناطق المواجهات وضواحيها بهدف ترويعهم واذلالهم وتعويضا لمعنويات عناصرها المنهارة