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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فلكي خليجي شهير يفاجئ الجميع بتنبؤات مرعبة ويعلن: كوارث مروعة ستهز العالم خلال الأيام القادمة واندلاع حرب جرثومية تبيد البشرية .. شاهد

كشف عالم الفلك الكويتي عادل السعدون، حقيقة الأنباء المتداولة، حول انتشار غازات وسموم في الجو الأسبوع القادم.

وتداولت وسائل إعلام كويتية، عشرات النبوءات والتكهنات، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا القاتل وآخرها “الحديث عن سموم وغازات أطلقها البعض في هذا الكوكب.

ومن جانبه، وصف المؤرخ الكويتي “السعدون” في حديث مع صحيفة “الراي” الكويتية هذه الأنباء بـ”الكلام الفاضي” الذي يسعى البعض من خلاله إلى إثارة الذعر لدى الناس.

وبيّن “السعدون” أن المقصود بالحديث هو غاز السارين وهو لا ينتشر إلا بهجوم دولة على أخرى ضمن الحروب الجرثومية، حيث يشل الأعصاب ويوقف عمل الرئتين، مؤكدًا أن كورونا فيروس طبيعي غير مصنع ولا يستطيع أحد أن يصنعه.

ونفى “السعدون” ما يثيره البعض من نبوءات، بوجود علاقة بين انتشار فيروس كورونا وأحداث آخر الزمان، مبينا أن أزمة كورونا أزمة صحية سوف تنتهي إن شاء الله على غرار الأزمات والأوبئة التي انتشرت في العالم، ومنها أزمة الإنفلونزا الإسبانية التي قضت على كثير من الإسبان في العام 1918، وأزمة الطاعون التي قضت على نحو نصف سكان أوروبا قبل 5 قرون تقريبًا.

وتسبب الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في وفاة أكثر من 90 ألف شخص حتى الآن، حسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم من ناحية عدد الإصابات المؤكدة في ظل نظام تشخيص قوي، بينما أصيبت إيطاليا بأكبر عدد للوفيات نتيجة الوباء.