شكرا لبحثكم عن خبر عثر عليه حيا بعد 17 عاما من إعلان وفاته في تسونامي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
متابعات - أندونيسيا
عثرت السلطات الإندونيسية على شرطي حيا في مستشفى للأمراض النفسية بعد أن تم الإعلان عن وفاته منذ 17 عاما خلال موجة تسونامي التي ضربت البلاد عام 2004.
الشرطي "أبريب أسيب"، كان في عمله عندما ضرب تسونامي، وقال أحد أقارب الشرطي إنهم علموا أنه لا يزال حيا مؤخرا بعد مشاركة صور له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعانى أسيب من مشاكل في الصحة العقلية والنفسية بسبب الصدمات التي شهدها أثناء الكارثة، وأعيد لم شمله مؤخرا مع أسرته.
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