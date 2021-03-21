شكرا لبحثكم عن خبر اطلاق اشارات حوثية تمهد لإعلان وفاة الانقلابي بن حبتور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لايزال اختفاء رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، منذ أكثر من أسبوعين، يثير تكهن قيادات مقربة من المليشيا في العاصمة صنعاء. وكتب الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين على صفحته بالفيسبوك، “السيد حبتور رئيس حكومة الانقاذ.؟”. ودفع ذلك النشر المجهول وغير المكتمل متابعين الى التعليق بأن هناك أنباء بوفاة بن حبتور إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت وسائل إعلام، أفادت خلال الايام الماضية قبل اعتراف سلطات مليشيا الحوثي بتفشي كورونا، أفادت بتسجيل عشرات الاصابات في العاصمة صنعاء.

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