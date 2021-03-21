شكرا لبحثكم عن خبر مصرع مراسل قناة المسيرة في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي إعلامي حوثي مصرعه خلال مرافقته لمجاميع حوثية كانت تستعد لشن هجمات على مواقع الجيش الوطني في محافظة مأرب. وقالت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي أن الاعلامي في قناة المسيرة الحوثية "بكر علي الحامس" لقي مصرعه بغارة جوية لطيران التحالف العربي في محافظة مأرب. وأكدت المصادر أن الحامس كان ضمن تعزيزات حوثية كانت تستعد لشن هجمات على مواقع الجيش الوطني بهدف تصوير هجومها الفاشل. وينتمي الحامس إلى منطقة ضحيان بمحافظة صعدة المعقل الروحي للميليشيا الحوثية.

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