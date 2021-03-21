شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي سلطان السامعي : وجهتنا شبوة وحضرموت بعد السيطرة على مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين سلطان السامعي، أنه ما بعد مأرب ستكون وجهتهم الى محافظات أخرى تقع تحت سيطرة الشرعية".

وأضاف: السامعي أن محافظتي شبوة وحضرموت "ستكونان الوجهة الجديدة للمليشيا الحوثية.

وأكد أن الولايات المتحدة "ورطت السعودية في الحرب على اليمن"، كاشفاً أن لدى المليشيا الحوثية اليمنية "مئات الأهداف الحيوية في العمق السعودي إذا استمر التحالف في شن غاراته ضدهم

وشكك القيادي الحوثي بنوايا الولايات المتحدة وقف الحرب، قائلاً إن واشنطن "لو أرادت وقف الحرب فبإمكانها ذلك عبر محادثة هاتفية...حد قولة

في السياق ذاته أفادت مصادر عسكرية بأن معارك عنيفة تدور في أطراف منطقة جبال هيلان بمديرية صرواح شمال غرب مدينة مأرب إثر هجوم مستمر يشنه الحوثيون منذ يومين على مواقع الجيش اليمني.

وذكرت المصادر أن طائرات التحالف العربي شنت غارات استهدفت مواقع وآليات تابعة للحوثيين في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وأضاف المصادر إن سقوط جبل هيلان يشكل "تهديدا لجبهات الدفاع الأول لمأرب"، موضحا أن الحوثيين "تمكنوا من قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا يسيطرون ناريا على جبهة المشجح شمال غربي مأرب". وحذر المسؤول من أن مدينة مأرب "بعد سقوط جبل هيلان باتت في خطر" مشيرا إلى أنه أعلى مرتفع يطل على المدينة.