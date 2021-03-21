شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون كافة مداخل تعز الفرعية..والبحر يُكذّب ما ورد في قناة الجزيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر حقوقي أن المليشيا الحوثية أغلقت السبت، كافة المداخل الفرعية إلى مدينة تعز وذلك بعد ست سنوات من إغلاقها للمنافذ الرئيسية.

من جهته نفى نائب رئيس شعبة التوجية المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر اليوم السبت مايروج له الحوثيين من إن تعز لا تشهد حصاراً من قبلهم مؤكداً إن المحافظة محاصرة منذ إندلاع الحرب قبل ست سنوات.

وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري، في تويتر، إن المليشيا الحوثية، أغلقت ظهر اليوم، كافة المداخل الاحتياطية(الفرعية) التي استحدثها الناس تخفيفا للحصار.

أوضحت أن الحوثيين أغلقوا المداخل الفرعية التي تربط بين تعز المدينة والحوبان عبر سامع والأقروض.

وأضافت أن هذا الإجراء الحوثي يأتي " ضمن مسلسل جديد من مسلسلات الحصار المضاعفة على تعز من قبل جماعة الحوثي المتمركزة بجبال ومداخل الحوبان من المديريات المرتبطة بها.

.

وكان العقيد البحر قد أكد في تصريحٍ له بقناة الجزيرة الإخبارية أن جماعة الحوثي تغلق منافذ مدينة تعز من جميع الاتجاهات، مؤكداً إن قوات الجيش الوطني تسعى لفك الحصار عن المدينة.

ويأتي ذلك رداً على تصريحات لقيادات في جماعة الحوثيين نشرتها القناة ذاتها تقول بأن قواتها لا تفرض حصاراً على تعز، وإن المدينة مفتوحة للداخل والخارج.