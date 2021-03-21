شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يفرج عن متهمين بالقتل لتعزيز قواته المنهارة في الجبهات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت المليشيا الحوثية عن عدد من المتهمين بجرائم قتل للتعزيز جبهاتهم المنهارة و مصرع عدد منهم بجبهات القتال .

وقال الشيخ القبلي محمد عبد الله سنان في منشور له على الفيس بوك اليوم السبت والذي رصده "المشهد اليمني" إن المشرف الحوثي وليد الرهمي والمكنى أبو خالد والذي ينتمي إلى منطقة الحيمة بمحافظة صنعاء والمتهم في جريمة قتل أيمن الحباري وصابر سنان إمام منزلهما في العاصمة صنعاء لقي حتفه في جبهات القتال أثناء قتاله مع الحوثيين .

وتوقع الشيخ محمد سنان والذي يعد أحد مشائخ أرحب أن المتهمين في جريمة قتل الشيخ أبو نشطان وأسرته في العاصمه صنعاء يقاتلوا أيضا فى جبهات القتال مع الحوثيين .

وأكدت مصادر أمنية لـ "المشهد اليمني" في وقت سابق عن أفراح المليشيا الحوثية عن عناصر إرهابية واجرامية مقابل القتال في صفوفها أغلبهم متهمين في جرائم قتل .

وأوضحت المصادر أن الحوثيين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة من أموال الزكاة مقابل دفع مبالغ مالية لبعض الأسر مقابل العفوا عن متهمين أغلبهم متهمين بالقتل .

وبينت المصادر أن الحوثيين اقنعوا أهالي بعض الضحايا ممن لم يتم دفع لهم ديات القتل بالسماح للمتهمين بقتل أقاربهم بالقتال في صفوفها وقدموا وعود لهم بعدم عودتهم إلى مناطقهم إلى جثث هامدة وتصفيتهم في الجبهات في وقت قياسي اسرع من إجراءات التقاضي في ضل قضاء حوثي فاسد .

وتحاول المليشيا الحوثية الإستفادة من المتهمين واستثمارهم للقتال في صفوفها في تقمص لتجارب الفرس وهو ما يؤكد الترابط الجيني بين القيادات السلالية وإيران وتبعيتها لهم .