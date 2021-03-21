شكرا لبحثكم عن خبر استيلاء قيادات الحوثي الانقلابية على 43 قطعة أرض خاصة و26 عقاراً ونحو 6600 متر مربع تعود ملكيتها لمدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إحصاءات رصدها مهتمون بالعقارات والأراضي، استيلاء قيادات الحوثي الانقلابية على 43 قطعة أرض خاصة و26 عقاراً ونحو 6600 متر مربع تعود ملكيتها لمدنيين، ويأتي ذلك في ظل تزايد لعمليات السطو الممنهج لمليشيا الحوثي على ممتلكات المدنيين في مناطق سيطرتها.

وأفادت الإحصاءات بأن ميليشيا الحوثي ومنذ تعيين عبدالمجيد حسن الحوثي نجل عم زعيم الميليشيا رئيسا لما يسمى "الهيئة العامة للأوقاف" التي استحدثتها، تزايدت جرائم السطو على الممتلكات الخاصة، مؤكدة أن ما بين 5 إلى 10 عمليات سطو تجرى يوميا في صنعاء وإب وعمران.

وقال أحد ملاك الأراضي "الميليشيا وضعتني في السجن 5 أيام وتطالبني بالتوقيع على عقد إيجار للأرض الخاصة بعدما بدأت البناء ودفعت أكثر من مليون ريال يمني، فيما دفع مستثمر أكثر من 100 ألف ريال سعودي نظير استخراج تصريح بناء 3 عمائر"، مؤكداً أن المليشيا تبتز أصحاب الأراضي وتزعم أن ممتلكاتهم أوقاف.