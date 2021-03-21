شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي يخاطب عامة الشعب بشأن كورونا "تعميم " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بسم الله الرحمن الرحيم تعميم مع التحية الوضع الصحي يحتاج لتكاتف الجميع وعلينا التعاون وبجديه وتقديم الخدمات الطبية المتاحة بدون تاخير والعمل بروح الفريق الواحد وبعيدا عن السياسة وكلا في مجالة وموقعه ويمنع منعا باتا اغلاق المستشفيات والمستوصفات والمجمعات. وهكذا يتم تنظيم العمل⤵️ الحميات البسيطة والخفيفة تتجه للمجمعات ومراكز الحميات الأولية ومتعارف عنها بكل المحافظات والمديريات والمراكز.

حالات الكورونا والمشتبهة تحول للمحاجر بالمحافظات والمتعارف عنها سابقا ايضا.

حالات الاصابات والحوادث والطوارى والأمراض الباطنية الأخرى تتجه للحوادث والطوارى في جميع مستشفيات الجنوب. على الطواقم الطبية والصحية استخدام الكمامات والجلافس وتنظيف الأيدي بالماء والصابون بأستمرار للوقاية . وعلى عامة الشعب الالتزام بالاشادادت والنصائح وعدم الاستخفاف بها ونشكر اجهزة الاعلام على دورهم الجبار بنشر ذلك ,وننصح يفضل عدم التجمعات حتى تتضح الصورة جيدا, واسواق القات وماشابها يجب ضبطها ويفضل اخراجها خارج العاصمة. والوقاية خير من العلاج. ولا داعي للخوف والهلع. الطواقم الطبية والصحية معكم ومنكم واليكم باذن الله وبالله التوفيق. تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة والعافية. أ.د سالم الشبحي

رئيس الصحة بالانتقالي الجنوبي

رئيس لجنة مجابهة فيروس كورونا

القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي عدن

عضو لجنة الطوارى في العاصمة عدن

21مارس 2021

العاصمة عدن.

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