عودة خدمتي الاتصالات والإنترنت في أربع محافظات بعد نحو 18 ساعة من انقطاعها

المنامة - ياسر ابراهيم - عادت خدمة الاتصالات والانترنت فجر اليوم الاحد في أربع محافظات (شرق اليمن) بعد نحو 18 ساعة من انقطاعها.



وقالت مصادر "أن الاتصالات انقطعت صباح أمس السبت في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب".



وفي وقت سابق قالت وزارة الاتصالات "أن كابل الألياف الضوئية انقطع في منطقة بروم بمحافظة حضرموت ادى إلى انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب".



وأكدت الوزارة "أنها أرسلت فرق فنية إلى منطقة الضرر وبدأت بعملية الإصلاح"، وفق بيان نقلته وكالة "سبأ" الرسمية.



وأوضحت "أن إقطاع الكابل كان بسبب أعمال إنشائية وحفر قامت بها إحدى المؤسسات في المحافظة وجاري التحقيق في الحادثة".