أربع وفيات و61 إصابة بكورونا.. محافظ تعز يوجه باتخاذ إجراءات احترازية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن، السبت، تسجيل 4 وفيات و61 حالة إصابة جديدة بالفيروس.



وقالت اللجنة عبر حسابها في "تويتر"، إنها سجلت ثلاث وفيات في حضرموت وحالة واحدة في محافظة المهرة شرقي البلاد.



وأضافت أنها سجلت، 16 حالة إصابة، 28 منها في عدن و14 في حضرموت ومثلها في تعز وحالتين في المهرة ومثلها في مأرب وحالة واحدة بشبوة، فيما سجلت حالة شفاء بحضرموت.



وأشارت إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (3278) منها (737) وفاة و(1530) تعاف.



في سياق متصل أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز، عدة توجيهات باتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



ووجه محافظ تعز، نبيل شمسان ست برقيات- حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها- إلى مؤسسة المياه ومكتب الأوقاف والشرطة، وصندوق النظافة ومكتب التربية والتعليم، ورؤساء الجامعات والكليات الخاصة.



ومنذ بداية انتشار كورونا في اليمن في أبريل 2020، سجلت مدينة تعز، ٤٢٨ إصابة بفيروس كورونا، بينها 93 وفاة و221 حالة تعاف.



وقضت التوجيهات بتوفير المياه إلى الأحياء السكنية بشكل مستمر، وتوفير مرشات في مداخل المساجد لتعقيم المصلين وعمل مسافات بين المصلين وتقليص وقت الخطبة أو إغلاق المساجد في حال عدم الالتزام.



وتضمنت توجيهات السلطة المحلية لشرطة المحافظة، منع التجمعات في الأسواق وإغلاق الاسواق وتوزيع باعة القات على الأحياء والشوارع لتخفيف الازدحام وإغلاق صالات المناسبات وإلزام المطاعم بالبيع السفري.



كما تضمنت التوجيهات الموجهة لصندوق النظافة والتحسين بسرعة التخلص من المخلفات المنزلية وعدم تكديس القمامة والتخلص الآمن من مخلفات المستشفيات بعد تعقيمها.



وفيما يتعلق بالجانب التعليمي، قضت التوجيهات بعزل الطلاب المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي وتطبيق التباعد بين الطلاب وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية من كورونا.



وتأتي هذه الإجراءات، بعد يوم من إعلان وزير الصحة قاسم بحيبح، نفاد أسطوانات الأوكسجين ووصول غرف العناية المركزة إلى طاقتها القصوى جراء انتشار كورونا.



ودعا بحيبح، في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء أمس الجمعة، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزحام، مع لبس الكمامات والابتعاد عن المرضى المشتبه إصابتهم بكورونا.



ومؤخرا، ازدادت حالات وباء كورونا في اليمن بشكل ملحوظ في موجة ثانية للجائحة.

