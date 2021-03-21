محافظ مأرب يدعو المنظمات الدولية إلى تكثيف حجم تدخلاتها الإنسانية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، السبت، جميع المنظمات المحلية والدولية إلى مضاعفة جهودها وتكثيف حجم تدخلاتها الإنسانية في محافظة مأرب، بما يناسب مع حجم المأساة الإنسانية الذي تسببت بها المليشيات الحوثية الانقلابية



جاء ذلك خلال استقباله منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، وليم ديفيد غريسلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأطلع محافظ مأرب المسؤول الأممي، بآخر المستجدات الإنسانية في محافظة مارب في ظل استمرار هجمات مليشيات الحوثي الانقلابية واستهدافها المتواصل للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.



وقدم المحافظ العرادة نبذة موجزة عن وضع النازحين في محافظة مأرب وأهم احتياجاتهم الأساسية في كافة المجالات الإغاثية والإيوائية والخدمات الصحية والتعليمة وكافة متطلبات الحياة الضرورية.



وأوضح أن "مأرب تأوي نحو مليونين ومائتي وواحد وثلاثين ألف نازح موزعين في 139 مخيما في المحافظة يعيش فيها نحو 60٪ من إجمالي عدد النازحين في اليمن.



وأشار إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المحافظة على مرآى ومسمع العالم ابتداء من جرائم قصف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة مروراً باستهداف مخيمات وتجمعات النازحين.



ولفت إلى أن آخرها قصف مخيم الزور في مديرية صرواخ ومخيماتهم في مدغل ورغوان وصولاً إلى احتجاز النازحين في بعض مخيمات النزوح واستخدامهم دروعاً بشرية.



وأكد أن المليشيات الحوثية قصفت مدينة مأرب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بأكثر من 27 صاروخاً باليستياً استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال فضلاً عن الخسائر المادية التي تسببت بها المليشيات في المنشآت المدنية وممتلكات المواطنين.



كما ناقش العرادة مع غريسلي الترتيبات الجارية لافتتاح مركز إنساني مستقل للأمم المتحدة في مأرب وأبدى استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وكل شركاء العمل الإنساني وتسهيل عملهم وتذليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامهم بما يمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.



من جهته عبر غريسلي، عن أسفه لاستمرار استهداف الأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب وسقوط ضحايا من المدنيين، معبراً عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا الذين سقطوا في الهجمات الصاروخية على محافظة مأرب خلال الفترة الماضية.



وأكد تفهم مكتب الأمم المتحدة في اليمن للوضع الإنساني الاستثنائي والحرج الذي يمر به النازحون في مأرب في الوقت الراهن.



وقال إن "زيارته تهدف إلى الاطلاع على الوضع الإنساني والإغاثي للنازحين في المحافظة عن كثب ومناقشة تدخلات الأمم المتحدة مع قيادة المحافظة وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق معها خلال الفترة القادمة".



وأشار إلى أن الأمم المتحدة بصدد استكمال إجراءات افتتاح مركزها الإنساني المتقدم في محافظة مأرب بما يسهل عمل المنظمات والكتل الإنسانية التابعة لها ويعزز التعاون والتنسيق مع قيادة المحافظة في الكثير من البرامج والمشاريع الإنسانية ويحقق الاستجابة السريعة والطارئة للنازحين في المحافظة خلال الفترة القادمة.

