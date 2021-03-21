عدن.. وفاة أربعة عمال إثر انهيار مشروع صرف صحي في "الحسوة"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، اليوم السبت، أربعة من عمال حفر "الصرف الصحي"، في منطقة الحسوة، بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، "إن أربعة عمال توفوا السبت، إثر انهيار مشروع صرف صحي، أثناء قيامهم بشق طريق مجاري عميقة وطويلة، وسط خط المرور الرئيسي في منطقة الحسوة".

وبحسب المصادر، فإن "البلدية كانت قد أمرت بإيقاف أعمال الحفر، ظهيرة السبت، قبل وقوع الكارثة؛ إلا أن أحدهم باشر بإطلاق النار، وأجبرهم على استمرار العمل بعد الظهر".

وأشارت المصادر إلى "وقوع انهيارات رملية كبيرة، مع سقوط طبقة الأسفلت فوقها، تسبّب في غمر ستة من العمال، تم انقاذ 2 منهم، ووفاة أربعة أخرين.

وحمل ناشطون مأمور مديرية البريقة، ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق، المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة.