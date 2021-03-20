شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل جديدة عن انهيار حفريات مجاري فوق عمال بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هام - عدن

كشف مصدر مسوؤل في السلطة المحلية أن مؤسسة العامة للمياة والصرف الصحي بعدن حاولت إيقاف عملية الحفر العشوائية حيث وجهت الموسسة بايقاف العمل نتيجة العشوائية وعدم وجود تصريح وعمق الحفر خطأ.

وأكد المصدر أن الاشغال العامة حاولت ايقاف العمل طبقا لتوجيهات المؤسسة إلا أن مسلحين تابعين للمتنفذ قاموا باطلاق النار على عمال العوائق الذين حاولوا ايقاف عملية الحفر.

واضاف المصدر أن ما كانوا يحذروا منه قد حدث حيث انهارت اعمال الحفر العشوائية نتيجة الاتجاه وعمق الحفر كان خطأ لتحدث هذه الكارثة.

وحمل المصدر المتنفذ والقائمين على المشروع مسؤولية ما حدث كما حذر المواطنين الانجرار خلف الاعمال العشوائية وبدون تصاريح وتراخيص حتى يتم تجنب مثل هكذا حوادث مؤلمة.