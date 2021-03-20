شكرا لبحثكم عن خبر مجاري عدن : العمال كانوا يقومون بعملية تركيب انابيب صرف صحي بصورة عشوائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن

أوضح مصدر في مؤسسة المياة والصرف الصحي بعدن أن العمال كانوا يقومون بعملية تركيب انابيب صرف صحي بصورة عشوائية دون رجوع الى المؤسسة كجهة مختصصة.

واكد المصدر أنه تم إبلاغ كافة الجهات لإيقاف عملية الحفر الا انا إصرارهم على العمل في أيام العطل الرسمية دون أدنى حماية وبصورة العشوائية نتجت عنها هده الكارثة الانسانية