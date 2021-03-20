السعدي يطالب المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم ضد مأرب والسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، السبت، المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم ضد مأرب والسعودية.



وقدم السعدي، خلال تصريحات صحفية السبت، الشكر إلى دولة الإمارات والسعودية والدول المانحة والمنظمات الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد السعدي أن مليشيا الحوثي ترفض كافة الجهود الدولية الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الإنسانية ومعاناة الشعب اليمني.

وقال السعدي إن مظاهر المجاعة باتت تنتشر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مؤكدا ترحيب حكومة بلاده بكل الجهود للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.

ووصف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة تصعيد المليشيا في محافظة مأرب بـ"الهمجي"، لافتا إلى استمرار وعدم توقف الممارسات الحوثية وأنشطتها الإرهابية ضد اليمنيين والسعودية.

وذكر المسؤول اليمني أن المبعوث الدولي للبلاد قدم اقتراحا لوقف إطلاق النار والبدء في التعاطي مع الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى تعاطي حكومة الشرعية بإيجابية مع مقترحات وقف النار التي قدمها المبعوث الأمريكي أيضا.

وطالب السعدي المجتمع الدولي لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا لوقف اعتداءاتها ضد مأرب والسعودية، معتبرا محاولات استهداف السعودية تهديدا لأمن واستقرار المنطقة.

كما اعتبر جهود المجتمع الدولي باتت إثر عدوان مليشيا الحوثي المتصاعد على المحك، لافتا إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا تبحث عن شريك سياسي حقيقي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وقال مندوب اليمن إن "حكومتنا ترحب بكل الجهود للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن".

وأكد أن المليشيا الانقلابية لا تتوقف عن ممارسة نشاطها الإرهابي ضد اليمنيين والسعودية.