شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الإتصالات: إنقطاع كابل الألياف الضوئية في حضرموت والجهود جارية لإصلاحه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضحت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، بإنقطاع كابل الألياف الضوئية في منطقة بروم بمحافظة حضرموت ادى إلى انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب .



وأكدت الوزارة في بيان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة أرسلت فرق فنية من الوزارة إلى منطقة الضرر وبدأت بعملية الإصلاح.. موضحة أن إنقطاع الكابل كان بسبب أعمال إنشائية وحفر قامت بها إحدى المؤسسات في المحافظة وجاري التحقيق في الحادثة .