شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل لميليشيا الحوثي بمديرية الملاجم في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل، نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في وادي فضحة، بمديرية الملاجم محافظة البيضاء.



وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن علي الكليبي لـ “سبتمبر نت” ان أبطال الجيش والمقاومة كبدوا مليشيا الحوثي خسائر بشرية، خلال محاولتها الفاشلة، وأن الأبطال بالمرصاد لأي عناصر تحاول التسلل أو التقدم لتحقيق نصر معنوي لأنصارها.

وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.