شكرا لبحثكم عن خبر "يونيسف": مقتل 8 أطفال وإصابة 33 باليمن منذ مطلع مارس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكري حسين / الأناضول

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، مقتل 8 أطفال وإصابة 33 آخرين في سلسلة هجمات باليمن منذ بداية مارس/آذار الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن فيليب داوميل، ممثل المنظمة في اليمن، وصل مراسل الأناضول نسخة منه.

ومنذ أسابيع، تصاعدت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة محافظات، وسط دعوات أممية ودولية متكررة بضرورة وقف التصعيد العسكري والدخول في مشاورات سياسية لحل النزاع.

وقال البيان: "تستمر موجة العنف المتزايدة في جميع أنحاء اليمن متسببة بإلحاق خسائر فادحة في الأطفال".

وأضاف: "تم تأكيد مقتل 8 أطفال وإصابة 33 آخرين في سلسلة من الهجمات منذ بداية الشهر الجاري، مع اشتداد الصراع على طول الجبهات النشطة في محافظتي تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)"، دون ذكر الجهة المتسببة بذلك.

وذكر أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك".

وأدان البيان، "الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والهجمات على البنية التحتية المدنية والمناطق المأهولة".

وشدد على أنها "تشّكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

ودعا البيان جميع أطراف النزاع في اليمن إلى "حماية الفئات الأكثر ضعفا والوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية والأحياء".

وفي تطور آخر، قالت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، السبت، إن أكثر من مليون امرأة حامل ومرضع تعاني من سوء التغذية الحاد في اليمن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة بعدن (جنوب)، أضافت كانيم: "تهدف الزيارة التي نقوم بها ولأول مرة إلى اليمن؛ للاطلاع وبشكل مباشر على تداعيات الوضع الإنساني في البلد، خاصة على النساء والفتيات".

وأوضحت أن "النساء والفتيات يعتبرن الأكثر عرضة للخطر حيث تشير التقديرات إلى أن 73 % من بين حوالي 4 ملايين نازح في اليمن نساء وأطفال".

وتابعت ناتاليا: "تشير التقديرات إلى أن 5 ملايين امرأة وفتاة هن في سن الإنجاب، وأن 1.7 مليون امرأة حامل ومرضع لديهن فرص محدودة أو قد تكون معدومة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية".

وأشارت إلى أن 20% من المرافق الصحية في البلاد فقط، هي التي تقدم خدماتها بمجال الأمومة والطفولة، وهذا غير كاف، مبينة أنه يتم تسجيل حالة وفاة امرأة كل ساعتين.

ويشمل برنامج وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، زيارات ميدانية في محافظتي عدن، وصنعاء، والاطلاع المباشر على التحديات وفرص الاستجابة لها.

وصباح السبت، بدأ الوفد الأممي زيارته التي تستمر 3 أيام.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.