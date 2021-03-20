شكرا لبحثكم عن خبر القشم يفوز بمزاد الشهيد واعد ومبلغ المزاد لصالح رصف شوارع العوابل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الشعيب | خاص

فاز الشيخ مطهر القشم بمزاد الشهيد البطل واعد عبده صالح، والذي اقيم الى روح الشهيد واعد عبده صالح (واعد الجنوب) لعام ٢٠٢١م، والذي تم طرحه من قبل الاخوة عبدالعزيز احمد محمد بثلاثة جنيهات والشيخ محمد عبادي مثنى بسبعة جنيهات فرنصه وهي تعود الى العصور القديمة.

ولقي المزاد تفاعلا واسعا من داخل الوطن وخارجه من مغتربين و تجار و رجال اعمال ورسى في النهاية على رجل الخير الحاج محسن القشم حيث تم شراء الجنيهات بمبلغ و قدره 16 مليون ريال يمني، تعود لصالح مشروع رصف شوارع مدينة العوابل.

وتم استلام مبلغ المزاد من قبل الاستاذ أمين الخيلي وتسليمه الى المسؤول المالي بسند استلام رسمي، ولقيت هذه الخطوة العظيمة اشادات واسعة وارتياح كبير بين اوساط الناس في المديرية كونها عززت تقدير واحترام الشهداء الذين قدموا ارواحهم رخيصة لاجل الوطن وكذلك عززت قيم التعاون السخي للأعمال الخيرية والانسانية في المديرية.

ويذكر بان مشروع رصف طرق وشوارع مدينة العوابل يتم منذ عدة اسابيع بدعم سخي من ابناء الشعيب داخل الوطن وخارجه بالإضافة الى تعاون من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويهدف المشروع الى تحسين وجه الشعيب و عاصمته العوابل بعد سنوات من معاناتها جراء العشوائيات وتجمع المياه في مواسم هطول الامطار.