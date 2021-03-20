شكرا لبحثكم عن خبر انهيار حفريات مجاري فوق عمال بعدن يسفر عن قتلى ومصابين ومفقودين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر أمني تعرض خمسة عاملين كانوا يقومون بعملية حفر تعرضوا للطمر في الحفرة التي كانوا يحفرونها في منطقة الحسوة بمديرية البريقة.
وافاد المصدر أن احد العاملين توفى فيما تم أنقاذ حياة اثنين منهم وبقي اثنين مفقودين حيث تجري عملية بحث لهما.
وأوضح المصدر اسماء العاملين وهم :
1-علي ناجي علي (مفقود)
2-عبده ناجي فرحان(مفقود)
3-ناجي علي ناجي(تم اخراجه حي)
4-الياس احمد خالد( تم اخراجه حي )
5-حسن خالد(متوفي)
تفاصيل اكثر لاحقا
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