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هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في محافظة الجوف

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرى الرئيس المشير، عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على سير العمليات العسكرية وما يحرزه الأبطال من انتصارات في مناطق المحافظة.

 

واستمع رئيس الجمهورية، الى شرح مفصل عن سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في محافظة الجوف والانتصارات التي حققها ابطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية واستمرار تقدم أبطال الجيش بهدف استكمال تحرير وتطهير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وأشاد رئيس الجمهورية بتضحيات الأبطال وملاحمهم التي يسطرونها في وجه الانقلابيين بما يحقق استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من الاستهداف الإيراني والحفاظ على النظام الجمهوري، مثمناً الدور الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية الشقيقة.

 

من جانبه عبر محافظ الجوف عن تقديره لاهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى الانتصارات التي تتحقق كل يوم والمعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها المقاتلون الإبطال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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