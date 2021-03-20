الرئيس هادي يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرى الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، إتصالاً هاتفياً، بمحافظ محافظة مارب، اللواء سلطان العرادة، للإطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة.



واستمع الرئيس من محافظ مارب إلى شرح حول جهود تطبيع الأوضاع في المحافظة وسير العمليات العسكرية لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي الايرانية الإنقلابية ومحاولتها الفاشلة لإجتياح المحافظة.. مشيداً بصمود قوات الجيش الوطني وأبناء القبائل الشجعان وتصديهم للهجمات المتتالية التي تشنها تلك الميليشيات الرافضة لجهود إحلال السلام والساعية لإطالة آمد الحرب تنفيذا لرغبات ملالي طهران.

وأطلع فخامة الرئيس على الاضرار التي يخلفها الإستهداف المتكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة من قبل الميليشيات ضد المدنيين والنازحين في المحافظة .. مشدداً على الأجهزة العسكرية والأمنية بمضاعفة الجهود لتأمين المحافظة وتثبيت الأمن ودحر الميليشيا الانقلابية.

وأكد أن الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات سيخلدها التاريخ. في انصع صفحاته . و قال فخامته ان الشعب اليمني بكله يقف معكم ولن يقبل بنقل التجربة الإيرانية الفاشلة و المتطرفة الى اليمن مؤكدا ان الشعب اليمني بمختلف اطيافه دافع و يدافع و سيدافع عن كل مكتسباته الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري الخالد و ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.

لافتاً إلى أنه قد وجه الحكومة والجهات المعنية بتوفير كل ما يلزم لرفد جبهات مأرب ومساعدة السلطة المحلية لمواجهة أعباء التصعيد المستمر للميليشيات.. معبراً عن التقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمهم الأخوي الصادق.

من جانبه عبر المحافظ عن تقديره لاهتمام رئيس الجمهورية بالمحافظة.. مؤكداً بأن مأرب وأبناءها ورجال الجيش والأمن سيظلون عند مستوى المسؤولية التي أوكلتها إليهم القيادة السياسية بتلبية متطلبات المواطنين ومقاومة المشروع ميليشيا الحوثي الانقلابي الذي لا يحمل الا الموت والدمار والتخلف للشعب اليمني كافه .