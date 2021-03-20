شكرا لبحثكم عن خبر اعلاميو شبوة يعزون رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بوفاة شقيقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

بعث الصحفي احمد بوصالح عنه وعن كافة زملائه الإعلاميين الرياضيين في محافظة شبوة ، برقية عزاءٍ ومواساة إلى الدكتور جميل طربوش رئيس الاتحاد اليمني للاعلام الرياضي، في وفاة شقيقه عبدالودود طربوش الذي انتقل إلى جوار ربه مساء يوم امس الجمعة.

وعبر بوصالح في برقيته عن خالص تعازي وعظيم مواساة اعلاميو شبوة للأستاذ الدكتور طربوش وأفراد اسرته كافة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير ألا يريهم مكروها بعده ، مبتهلا في ختام برقيته إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون