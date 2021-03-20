رئيس هيئة الأركان ونائب رئيس مجلس الشورى يتفقدان أبطال الجيش في جبهة الكسارة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، اليوم السبت، ومعه نائب رئيس مجلس الشورى، عبدالله أبو الغيث، أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في الخطوط الأمامية، لجبهة الكسارة غربي مأرب.



وخلال الزيارة، أكد اللواء بن عزيز أن المعركة الحالية ليست معركة اليمنيين فحسب، بل معركة العرب جميعاً .. مشدداً على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة مليشيات إيران في اليمن، وهزيمة تلك المليشيات مهما كانت التضحيات .

واشاد اللواء صغير بن عزيز بما يقدمه أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة من تضحيات جسيمة لاستعادة اليمن، وتحرير كامل التراب اليمني، وبدعم تحالف دعم الشرعية المستمر للجيش الوطني في سبيل استعادة اليمن وتحريره من براثن الانقلاب الحوثي الكهنوتي.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الشورى دعم القيادة السياسية غير المحدود في معركته الحالية ضد مليشيات الانقلاب والتمرد الحوثية .. مشيداً بالتضحيات والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة وكل القوى المساندة من أجل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران.

وكان نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله بلغيث قد اجتمع بعدداً من القيادات العسكرية والميدانية بحضور رئيس هيئة الأركان، لمناقشة المستجدات الميدانية، وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات. مشيداً بالإسناد الشعبي الكبير للجيش ولأبناء مأرب الذين أثبتوا بأنهم أمل اليمنيين في معركتهم الفاصلة ضد مليشيا الانقلاب الحوثية.