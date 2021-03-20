لقاء في عدن يناقش سبل دعم صندوق الأمم المتحدة لمركز الطوارئ التوليدية في صيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت مدير مركز الطوارئ التوليدية والوليدية بمديرية صيرة في محافظة عدن، البروفسور رجاء مسعد، اليوم السبت، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعدن نتاليا كانيم سبل تعزيز الشراكة وتعزيز التعاون لتطوير أداء العمل في المركز .



وخلال اللقاء استعرضت البرفسور مسعد نوعية الخدمات التي تقدم في المركز للأم والطفل وجملة الاحتياجات التي يحتاجها لتطوير الأداء والرفع من كفاءة وجودة الخدمة .. مثمنة الدعم السخي للصندوق عبر وسيطه المحلي المؤسسة الطبية الميدانية والتي مكنت المركز من تقديم خدماته المجانية للأم والطفل معا .

واكدت على ضرورة اسهام الصندوق في دعم قدرات المركز للتغلب على التحديات التي تواجهه في ظل تزايد اعداد للمترددين عليه ومنهم اعداد كبيرة من النازحين بالاضافه إلى الاسهام في بناء قدرات الكادر من خلال تأهيل وتدريب الطاقم العامل فيه في عدد من الجوانب المطلوبة .

من جانبها أشادت المسؤولة الأممية مستوى ونوعية الخدمة التي يقدمها المركز للمترددين عليه رغم شحة الامكانيات .. لافتة إلى أن الصندوق سيستمر في تقديم المساعدات اللازمة للمركز وبما يمكنه من اداء مهامه على أكمل وجه .

حضر اللقاء المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمنطقة العربية الدكتور لؤى شبانه وممثل الصندوق لدى بلادنا اومامينجي .