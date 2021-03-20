اللواء سلطان العرادة: مليشيا الحوثي استهدفت مأرب بـ27 صاروخا باليستيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت الأحياء الآهلة بالسكان بأكثر من 27 صاروخا باليستيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط.



وتحدث محافظ مأرب لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن، وليم ديفيد غريسلي، الذي وصل السبت، في زيارة تعد الأولى لمسؤول أممي رفيع للمدينة منذ بدء هجوم مليشيا الحوثي العسكري برا مطلع فبراير الماضي.

وأوضح أن الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي على مدينة مأرب خلال الشهرين الماضيين، ضربت أحياء مكتظة بالسكان، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

وخلفت أيضاً خسائر مادية فادحة طالت المنشآت المدنية وممتلكات المواطنين، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

ولا تشمل هذه الحصيلة أعداد الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات وصواريخ الكاتيوشا التي تواصل استهداف القرى السكنية في أرياف المحافظة شمالا وجنوبا وغربا.

وأضاف أن جرائم مليشيات الحوثي تتعدى قصف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، مروراً باستهداف مخيمات وتجمعات النازحين كقصف مخيم الزور في مديرية صرواح ومخيماتهم في مدغل ورغوان، إلى احتجاز النازحين في بعض المخيمات واستخدامهم دروعاً بشرية.

وتأوي مأرب نحو 2 مليون و231 ألف نازح يستوطنون 139 مخيما في بلدات المحافظة بنسبة 60٪ من إجمالي عدد المشردين في الداخل اليمني.

وسلم محافظ مأرب للمسؤول الأممي والوفد المرافق له اليوم، نسخة من الاحتياجات الإنسانية وخطة الاستجابة الطارئة للسلطة المحلية خلال العام الجاري.

وأشاد العرادة بجهود الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في محافظة مأرب ودورها في استقبال وإيواء النازحين في المحافظة ومساهمتها في تأمين احتياجاتهم الأساسية خلال الفترة الماضية.

وشدد على جميع المنظمات المحلية والدولية بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم تدخلاتها الإنسانية في المحافظة، بما يناسب مع حجم المأساة الإنسانية الذي تسببت بها المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن عموماً ومأرب بشكل خاص.