نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل صالح مسعد الاعوش

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد صالح الأعوش وإخوانه عبدالله وحسين وعبدالقوي وعبداللطيف الأعوش في وفاة والدهما المناضل صالح مسعد حسين الأعوش الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة