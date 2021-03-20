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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل صالح مسعد الاعوش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد صالح الأعوش وإخوانه عبدالله وحسين وعبدالقوي وعبداللطيف الأعوش في وفاة والدهما المناضل صالح مسعد حسين الأعوش الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.
وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية وإسهاماته الاجتماعية المختلفة.
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.