فريق فني صيني يصل إلى عدن لإستكمال مشاريع التحديث في المصفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فريق فني صيني متخصص لإستكمال عدد من المشاريع التطوير والتحديث التي تشهدها شركة مصافي عدن .



وأوضح المهندس سعيد محمد مدير المصفاة بالنيابة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الفريق الصيني سيقوم بتركيب الغلايات والمولدات وأيضاً وحدة الضخ الخاصة بمحطة ضخ مياه البحر والبخار كون المحطة الجديدة بخارية.. لافتاً إلى أن هناك فريق خاص سيقوم بعملية ترميم وصيانة الدفعة الأولى من خزانات المصفاة والبالغ عددها خمسة خزانات .

وأضاف أن الفريق سيقوم أيضاً بتركيب أذرع التحميل الجديدة في رصيف رقم واحد في ميناء الزيت .. موضحاً أن هذا المشروع الذي توقف بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران العام 2015 يشمل إستبدال أذرع التحميل اليدوية بأخرى إلكترونية يتم تشغيلها آلياً.

وأشار إلى أن هناك فريق صيني كان قد وصل قبل شهرين للعمل على إنهاء أعمال الصيانة وتركيب وتشغيل مصنع الأكسجين الذي دشن إنتاجه مؤخراً وأيضا إستكمال تركيب وتشغيل مصنع الاستالين .