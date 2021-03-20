شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدّ هجوم لمليشيا الحوثي الإيرانية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية غرب محافظة مأرب شمال اليمن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



ونشرت الوكالة تسجيل فيديو قالت إنه يظهر "إحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، والتصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية".

وذكرت الوكالة أنه "تم القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية".

وتحدث مصدر حكومي يمني عن "مقتل 70 مقاتلاً على الأقل، بينهم 22 جندياً من القوات الحكومية وجرح العشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية".

وأوضح المسؤول أن الإرهابيين "شنوا هجوماً عنيفاً مصحوباً بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف".