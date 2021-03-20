شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تقدماً مهماً بتحرير عدد من التباب في جبهة الشقب جنوب شرق تعز.



وأكد مصدر عسكري أن المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني كبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية واستعادة أسلحة منها مدفع 120 وبي 10 ولازالت المواجهات مستمرة.