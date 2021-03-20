الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل صالح الاعوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل السبتمبري صالح مسعد الاعوش.



واشاد رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها الى محمد وعبدالله وحسين وعبدالقوي وعبداللطيف صالح مسعد الاعوش، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية.. مشيراً الى اسهاماته الفاعلة في ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وعبر الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.