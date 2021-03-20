شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على مصفاة تكرير البترول في الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار جرائم مليشيا الحوثي الارهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والتي كان اخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة مفخخة.



وقالت في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما وتأتي هذه الاعمال الارهابية امتدادا لجرائمها في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الانساني من خلال اصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل كافة الجهود الدولية التي تبذل في سبيل احلال السلام والاستقرار بالمنطقة الامر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم الارهابية ووضح حد لها".

واكدت الوزارة تضامن ووقوف الجمهورية اليمنية مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن ارضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشأتها الحيوية.