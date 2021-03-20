الارياني: الهجوم الارهابي على مصفاة تكرير بالرياض يستهدف امدادات الطاقة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان الهجوم الارهابي على مصفاة تكرير بترول في الرياض، امتداد لمسلسل الهجمات التي طالت عدد من المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية.



وأوضح ان الهجوم الذي اعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مسئوليتها عنه، يأتي ضمن مخطط أعلنه نظام طهران بوضوح يستهدف التأثير على أمن منشآت النفط في المنطقة وامدادات الطاقة حول العالم‏.

واشار الارياني الى ان ما يجب ان يفهمه العالم اجمع ان هذه الأعمال الارهابية لا تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية فقط، بل أمن المنشآت النفطية في المنطقة والتاثير على استقرار إمدادات الطاقة حول العالم، وضرب عصب الاقتصاد العالمي، وتهديد السلم والامن الدوليين‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في وقف تزويد ايران لمليشيا الحوثي بالخبراء والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ودعم الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي زرعته ايران وتديره كمخلب لزعزعة امن واستقرار المنطقة والعالم.