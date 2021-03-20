وصول قافلة غذائية الى مأرب مقدمة من أبناء محافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى مدينة مأرب، امس، قافلة غذائية متنوعة مقدمة من أبناء محافظة المهرة، دعماً لصمود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة عدوان وإرهاب مليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران.



وخلال استقبال القافلة رحب وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي بأبناء المهرة المرافقين للقافلة التي تجسد التلاحم الوطني بين أبناء الشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي، وتؤكد مساندة أبناء محافظة المهرة وكل أحرار اليمن لأبطال الجيش والمقاومة في هذه المعركة الوطنية المصيرية.

وأوضح الفاطمي أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين الرافضين للفكر الإمامي الكهنوتي البائد والمدافعين عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما الوطنية والمقاومين لانقلاب مليشيات الحوثي حتى تحرير كل أراضي الوطن من تلك المليشيات الإرهابية.

وعبر عن شكر أبناء مأرب لأبناء المهرة على تسيير القافلة التي تعزز صمود مأرب وتقوي عزيمة الأبطال المرابطين في كل جبهات المحافظة دفاعا عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

من جانبه أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، أن أبناء الشعب اليمني يقفون اليوم صفاً واحدا ضد مليشيات الحوثي ومقاومة انقلابها الدموي ومشروعها العنصري الذي يرفضه اليمنيون ولن يقبلوا به مهما كانت حجم التضحيات في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية.

وأشاد بالانتصارات الكبيرة التي يحققها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال قبائل مأرب في صد هجمات المليشيات الانتحارية على محافظة مأرب وكسر حشودها في أطراف المحافظة.. مشيراً إلى أن التضحيات العظيمة التي يقدمها أبطال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل هي تضحيات وطنية سيخلدها التاريخ وستتذكرها الأجيال بفخر واعتزاز في سبيل الدفاع عن الهوية اليمنية والتصدي للأطماع الإيرانية واستعادة الدولة المخطوفة وتحرير اليمن من مليشيات طهران.