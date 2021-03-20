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الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل علي المحوري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل علي صالح امعود المحوري.

 

ونوه الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومآثره البطولية في الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر.

 

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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