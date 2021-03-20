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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل علي المحوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل علي صالح امعود المحوري.
ونوه الرئيس بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومآثره البطولية في الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر.
وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.