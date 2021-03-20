تعز.. مقتل وإصابة عدد من المليشيات وإحراق طقم شرق المدينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت مدفعية الجيش الوطني مساء امس من إحراق طقم عسكري لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في تبة السلال شرق مدينة تعز.



وأفاد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أبطال قاموا برصد تحركات لعناصر المليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت مدفعية الجيش الوطني بدقة طقم عسكري على متنه رشاش 23 وتم إحراقه ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأضاف أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الاولى وتم التصدي لهجوم المليشيات ومقتل وإصابة عدد من عناصرها ولاذ من تبقى منهم بالفرار.