شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مصرع 30 من ميليشيا الحوثي في مواجهات بمديرية مدغل شمال المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 30 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب آخرون خلال مواجهات عنيفة امس، مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية مدغل شمالي محافظة مأرب .



ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر عسكري قوله، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من كسر هجوم شنته المليشيا على مواقع عسكرية شرق محزام “ماس” .. مشيراً إلى أن المعركة التي استمرت لساعات انتهت بمقتل ما يقارب من 30 عنصراً تابعاً للمليشيا وإصابة آخرين .

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من العناصر الحوثية واستعادت أسلحة متنوعة كانت بحوزة العناصر المهاجمة.

وأكد أن طيران التحالف استهدف بغارات محكمة تجمعات وتعزيزات ومرابض المدفعية التابعة للمليشيا في مناطق مختلفة من الجدعان، والتي كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات القتالية.