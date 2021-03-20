شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر تباب جديدة في جبهة الشقب جنوب شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تقدما مهما بتحرير عدد من التباب في جبهة الشقب جنوب شرق تعز.



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر المليشيات .

وأضاف المصدر أن الجيش الوطني كبد المليشيات خسائر كبيرة في الارواح والمعدات العسكرية واستعادة أسلحة منها مدفع 120 وبي 10 ولازالت المواجهات مستمرة.