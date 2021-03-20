إحباط هجوم واسع لمليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

أحبطت القوات الحكومية والمقاومة، هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات غربي مأرب (شمال شرقي اليمن).



وبحسب مصدر عسكري، تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، صباح اليوم الجمعة، من إحباط هجوم واسع لعناصر المليشيا الحوثية في جبهة هيلان والكسارة غربي المحافظة.

وقالت المصادر، إن المليشيا شنت عدة هجمات على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية بأنساق متعددة من حشود عناصرها، في محاولة لإحراز أي تقدم في الجبهة الغربية، إلا أنها باءت بالفشل.

وأكدت المصادر أن إحصائية قتلى المليشيا الحوثية منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى اليوم تقدر بأكثر من 320 عنصراً حوثياً لقوا حتفهم أثناء الهجمات الانتحارية في جبهات الكسارة والمشجح هيلان غربي المحافظة بنيران القوات الحكومية والمقاومة وغارات دقيقة لمقاتلات التحالف العربي.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت المعركة بفاعلية واستهدفت بغارات مكثفة عدة تجمعات وآليات دمرتها بالكامل