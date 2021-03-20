قتلى وجرحى حوثيون في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دمرت ضربات مدفعية للجيش الوطني آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية إن مدفعية الجيش تمكنت مساء يوم الجمعة من إحراق عربة تابعة للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر المليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت مدفعيها عربة تحمل رشاشا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الاولى عقب هجوم شنته مليشيا وتم التصدي له من قبل الجيش