المليشيات الحوثية تتلقى صفعة جديدة داخل مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية الإرهابية، ليل الجمعة، خسائر بشرية ومادية على يد القوات المشتركة في مدينة ومحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن مدينة الحديدة شهدت اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في قطاع كيلو 16 استمرت زهاء ساعة وانتهت بمصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات التابعة لإيران وإخماد تحركاتها.

وأضاف إن القوات المشتركة ضاعفت خسائر المليشيات بقصف مركز على ثكنات وأوكار ومرابض مدفعية.

وفي جنوب الحديدة دكت مدفعية القوات المشتركة ثكنات لذات المليشيات الإرهابية في الحدود الإدارية لمحافظة إب رداً على قصف مدفعي استهدف الأعيان المدنية في مدينة حيس