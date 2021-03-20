المليشيات الحوثية تفجِّر حصناً أثرياً في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

فجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية أحد أبرز الحصون الأثرية في منطقة رحبة بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية إن مسلحي مليشيا الحوثي قاموا بتفجير حصن أثري يمتد تاريخه إلى نحو خمسمائة عام في منطقة الغزازية التابعة لقبيلة مراد.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن مسلسل جرائم المليشيات الموالية لإيران بحق المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة التي تشهد تصعيدا عسكريا حوثيا منذ أكثر من شهرين يهدف لاقتحام مدينة مأرب.

وناشد خبراء مهتمون بالآثار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وكل المنظمات الدولية المهتمة بالارث الإنساني الضغط على المليشيا الحوثية وكافة أطراف الصراع لحماية المواقع والمعالم الأثرية بالمحافظة والابتعاد عنها خلال القتال وعدم التمترس خلفها