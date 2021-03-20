شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 30 عنصرا حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قُتل 30 عنصراً حوثياً، الشبت 20 مارس /آذار 2021، وأسر آخرون، إثر تصدي القوات الحكومية وأبناء القبائل لهجوم شرق محزام ماس بمديرية مدغل غرب محافظة مأرب.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن 30 عنصراً حوثياً لقوا مصرعهم وأسر آخرون أثناء تصدي القوات الحكومية والقبائل لهجوم شرق محزام ماس بمديرية مدغل.

وبينت المصادر، أن المعارك استمرت 12 ساعة استخدمت فيها المليشيا الحوثية كافة الأسلحة والوسائل القتالية لكنها عادت مثقلة بالهزيمة ولم تحقق أي تقدم على الأرض نتيجة تصدي قوات القوات الحكومية وأبناء القبائل لهجماتها.

وتحدثت المصادر، أن القوات الحكومية اغتنمت أسلحة خفيفة وثقيلة خلال المعركة، فيما دمر طيران التحالف العربي تعزيزات المليشيا ومرابض مدفعيتها في مناطق مختلفة من الجدعان