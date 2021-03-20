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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجوم واسع لمليشيات الحوثي في محافظة لحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
الخليج 365 ـ لحج
كسرت القوات الجنوبية، أمس الجمعة 19 مارس 2021م، هجوماً واسعاً شنته عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بجبهات مديرية كرش، غربي محافظة لحج (جنوبي اليمن).
وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة كرش الحدودية أفشلت هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي في منطقة الشريجة الحدودية التابعة لمديرية كرش.
وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية