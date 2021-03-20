اخبار الخليج / اخبار اليمن

إفشال هجوم واسع لمليشيات الحوثي في محافظة لحج

0 نشر
اليمن العربي ـ لحج 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجوم واسع لمليشيات الحوثي في محافظة لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365 ـ لحج

كسرت القوات الجنوبية، أمس الجمعة 19 مارس 2021م، هجوماً واسعاً شنته عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بجبهات مديرية كرش، غربي محافظة لحج (جنوبي اليمن).

 

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة كرش الحدودية أفشلت هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي  في منطقة الشريجة الحدودية التابعة لمديرية كرش.

 

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا