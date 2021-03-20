شكرا لبحثكم عن خبر قتال مستمر في مأرب وتعز.. واشنطن تتحدث عن استعداد سعودي يمني للتفاوض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستعدتان للاتفاق على وقف لإطلاق النار، والتفاوض لإنهاء الصراع مع جميع الأطراف -بمن فيهم الحوثيون- وذلك بناء على المشاورات التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تحثان جميع الأطراف على بدء الحوار تحت رعاية أممية، موضحة أن إنهاء الصراع في اليمن يشكل أولوية للرئيس جو بايدن.

واقترحت الخارجية إطارا زمنيا بحيث يتم حل قضايا -مثل مسألة الموانئ- بسرعة.

وأضافت أن على الحوثيين إظهار نية بالالتزام بوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء اليمن والدخول في مفاوضات تحت رعاية أممية.قوات في مأرب حيث يحتدم القتال (رويترز)

وقف إطلاق النار

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن أي تفاوض لا بد أن يستند إلى قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية.

وفي تصريح للجزيرة، اعتبر بادي أن الحوثيين نقضوا الاتفاق الذي ينظم عملية دخول السفن النفطية للحديدة، وقال "نحن مع وقف دائم لإطلاق النار في اليمن وإيجاد حل سياسي".

من جهته، قال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي حزام الأسد -في تصريح للجزيرة- إنه لا توجد نوايا صادقة لدى الإدارة الأميركية لحل أزمة اليمن، داعيا إياها إلى "رفع الحصار عن اليمنيين".

وأضاف الأسد "نحن في موقف الدفاع عن أنفسنا، ونحن مع السلام العادل والشامل والدائم في اليمن".

انفجار في مأرب

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية يمنية إن انفجارا قويا هز مدينة مأرب جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، فيما قال الجيش اليمني إنه سيطر على جبل جاشع الإستراتيجي في مديرية حيفان جنوب شرقي محافظة تعز وعلى عدد من المواقع في محيطه، كما صد هجوما للحوثيين على منطقة مدرات غرب المدينة ودمر مركبة عسكرية لهم.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات التحالف شنت 36 غارة على مواقع في مأرب.

كما أفادت مصادر يمنية محلية وعسكرية بأن معارك عنيفة تدور في أطراف منطقة جبال هيلان بمديرية صرواح شمال غرب مدينة مأرب إثر هجوم مستمر يشنه الحوثيون منذ يومين على مواقع الجيش اليمني.

وأضافت أن الحوثيين سيطروا خلال هجومهم على موقعين للجيش الذي بدأ هجوما معاكسا لاستعادتهما.

وذكرت مصادر عسكرية أن طائرات التحالف السعودي الإماراتي شنت غارات استهدفت مواقع وآليات تابعة للحوثيين في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

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تجدد الاشتباكات

وفي تعز، تجددت الاشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثي في الجبهة الشرقية للمدينة وفي جبهة الأربعين شمالها.

خطف

من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي يمني إن قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تختطف مدير مكتب محافظ مأرب محمد البازلي ومسؤولين آخرين في السلطة المحلية منذ أسبوعين بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأفاد المسؤول بأن قوات الحزام الأمني اختطفت القائم بأعمال مدير مكتب التربية ونائب مدير مكتب الزراعة وموظفا من مكتب المياه والصرف الصحي أثناء سفرهم إلى مدينة عدن لمقابلة وفد أممي.