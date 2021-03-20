شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الجيش يحرر تلة العصيد شرق تعز وقرى مجاورة لها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية التابعة لمحور تعز، حققت تقدما ميدانيا وسيطرت على عدد من المرتفعات والقرى في مديرية صبر الموادم.

وطبقا للمصادر، فإن وحدات قتالية سيطرت على تلة العصيد وقرى الكريفه وحفر والفراوش في شرق جبل صبر

كما فرضت القوات الحكومية سيطرة نارية على منطقة الرازي، فيما لا زالت الاشتباكات والملاحقات مستمرة.