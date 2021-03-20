شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. هذا مايحدث شرق جبل صبر الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية أن انتصارات جديدة وتقدم مهم للجيش الوطني شرقي جبل صبر صباح اليوم. وتحقق قوات الجيش الوطني انتصارات كبيرة في مختلف جبهات تعز منذ بدء معركة تحرير تعز قبل أسابيع. وتقدم القوات شرق تعز يساهم في التعجيل بتحرير الحوبان.

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